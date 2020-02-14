Нацбанк планує скасувати купівлю валюти бізнесом виключно під зобов’язання
Укрінформ
Національний банк України планує скасувати купівлю валюти бізнесом виключно під зобов’язання після остаточного затвердження нової програми із Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.
"Поліпшення макроекономічної ситуації дає Національному банку змогу продовжувати валютну лібералізацію. В планах НБУ – скасування купівлі валюти бізнесом виключно під зобов’язання (контракти, сплата кредитів). Такий революційний крок є можливим, але для цього як мінімум має бути остаточно затверджена нова програма з МВФ", - йдеться в повідомленні.
У Нацбанку зазначили, що скасування цього обмеження дає зелене світло і для усунення низки інших бар’єрів на валютному ринку, наприклад, надання дозволу укладати валютні форварди під будь-які операції.