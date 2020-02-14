Оператор ГТС зменшив вартість газу для балансування у січні на 20%

ТОВ "Оператор ГТС" провів оптимізацію угод на купівлю блакитного палива, чим зміг досягнути зменшення на 20% вартості природного газу для балансування у січні.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"ОГТСУ провів оптимізацію свого портфеля угод на купівлю блакитного палива, чим зміг досягнути зменшення на 20% вартості природного газу, що закуповувався та використовувався для забезпечення балансуючих потреб у січні 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, середньозважена маржинальна ціна, яку Оператор ГТС використовує для здійснення виплат за позитивні небаланси у січні, становила 5791,5 грн за 1000 кубометрів з ПДВ, що відповідає ринковій ціні.

Таким чином, фактичні витрати Оператора ГТС на здійснення балансуючих дій на кожну газову добу січня 2020 року були зменшені.

"Необхідно зазначити, що за підсумками роботи в січні 2020 року Оператор ГТС зафіксував значні обсяги небалансів у портфелях учасників ринку. Зокрема, за звітний період загальний розмір негативних небалансів, що допустили замовники послуг транспортування, склав 118 млн куб. м газу. А обсяг позитивних небалансів став рекордним з моменту впровадження добового балансування – понад 280 млн куб. м, що в рази перевищує аналогічний показник за попередні місяці (грудень 2019 – 99 млн куб. м, листопад 2019 – 91 млн куб. м)", - розповіли у компанії.

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Оператор ГТС підозрює учасників ринку у намаганні спекулювати на різниці цін на газ і планує звернутись до НКРЕКП з вимогою провести перевірку ряду компаній, які підозрюються в штучному створенні позитивних небалансів, а також з пропозиціями щодо внесення змін до методики визначення маржинальної ціни, яка б враховувала біржеві ціни на газ.