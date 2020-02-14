Фонд гарантування у січні виплатив вкладникам проблемних банків майже 21 мільйон

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні 2020 року виплатив 20,8 млн грн вкладникам неплатоспроможних банків у межах гарантованого відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У січні 2020 року вкладники неплатоспроможних банків в межах гарантованого відшкодування отримали 20,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що станом на 1 лютого 2020 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26.02.2012), становила 89,76 млрд грн.

На 1 лютого 2020 року загальна сума акумульованих Фондом коштів становила 13 001,7 млн грн. Від регулярного збору протягом січня 2020 року до Фонду надійшло 1 005,8 млн грн.

Станом на 1 лютого 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 74 банка.