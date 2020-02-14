Україна переходить на європейську модель перегляду ставок на аеронавігаційне обслуговування

Україна переходить до європейської моделі щорічного перегляду та актуалізації ставок плати за аеронавігаційне обслуговування (АНО) повітряних суден.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Україна нарешті переходить до європейської моделі щорічного перегляду та актуалізації ставок плати за АНО з урахуванням поточного рівня витрат, ситуації з інтенсивністю повітряного руху та розміру курсу євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2019 року Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю проаналізувало плановий обсяг витрат, необхідних для безперебійного функціонування аеронавігаційної системи України у 2019 - 2024 роках. На основі розрахунків було підтверджено відповідність принципам Євроконтролю сформованої бази витрат та відповідність ставок плати за аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України на 2020 рік.

При цьому, як встановив Євроконтроль, чинні ставки в Україні (які діяли з липня 2019 року) занижені та не покривають витрат на аеронавігаційне обслуговування.

"З огляду на ці висновки та враховуючи рекомендації Антимонопольного комітету України (щодо усунення дискримінаційних умов та диференційованих ставок плати для різних аеропортів), Міністерство інфраструктури підготувало зміни до наказу від 04.06.2019 № 415 «Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден в повітряному просторі України», яким вводяться оновлені ставка плати за аеронавігаційне обслуговування на маршруті та єдина для всіх аеропортів України ставка плати на підході та в районі аеродрому", - додають в Мінінфраструктури.

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Крім того, Мінінфраструктури було ініційовано проведення декілька раундів консультацій з різними категоріями користувачів послуг з аеронавігайного обслуговування та міжнародними організаціями.

"Перший раунд відбувся у Брюсселі у листопаді 2019 року за участі ІАТА та іноземних користувачів (що складають більше 70% об’ємів повітряного руху). Сьогодні пройшли консультації із українськими користувачами повітряного простору у межах обговорення проєкту цього наказу. В лютому заплановано і третій раунд консультацій за участі ІАТА , а також іноземних та українських авіакомпаній", - зауважують у міністерстві.

Мінінфраструктури також звертає увагу, що беззаперечною є нагальна потреба усунути порушення антимонопольного законодавства та запровадити європейський принцип повного покриття витрат, які несе країна, і зокрема національний провайдер, на забезпечення аеронавігаційного обслуговування.

Як повідомлялося, на виконання рішення Антимонопольного комітету України, Міністерство інфраструктури підготувало зміни до наказу від 4 червня 2019 року №415 «Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден в повітряному просторі України», яким введено нову ставку плати за аеронавігаційне обслуговування на маршруті та єдину для всіх аеропортів України ставку плати на підході та в районі аеродрому.

У проєкті наказу, який розміщено для обговорення на сайті міністерства, нову ставку плати за аеронавігаційне обслуговування на маршруті пропонують збільшити на 2,45 євро (+4,4%) – до 57,55 євро. Ставку плати на підході та в районі аеродрому пропонують зменшити на 14,43 євро (-3,6%) – до 396,57 євро. Наразі ця ставка встановлена на рівні 210,0 євро для міжнародного аеропорту «Бориспіль» та у розмірі 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни.

У грудні 2019 року Антимонопольний комітет України зобов'язав Міністерство інфраструктури внести зміни до наказу, який ставить міжнародний аеропорт "Бориспіль" у привілейоване становище порівняно з іншими українськими летовищами.

На думку АМКУ, одним із наслідків встановлення диференційованих ставок може бути незацікавленість авіакомпаній здійснювати авіаперевезення в інші міжнародні аеропорти України, крім "Борисполя".