Суд підтвердив законність аукціону з продажу Миколаївського заводу «Океан»

Господарський суд Миколаївської області відмовив у позові про визнання недійсним проведення аукціону з продажу майнового комплексу ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив власник заводу, керівник ТОВ «Торговий дім «Аннона» Ігор Волошин.

«14 лютого Господарський суд Миколаївської області прийняв рішення відмовити у позові щодо визнання недійсним аукціону з продажу майнового комплексу заводу «Океан» і скасування договору купівлі його ТД «Аннона», - сказав Волошин.

З позовом про відміну результатів аукціону до суду звернулося відразу три фірми, які мають стосунок до колишніх власників заводу (представників Російської Федерації), зокрема, до Ігоря Ігнатова.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня 2018 року завод «Океан», який до того кілька років не працював, продали з аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Це була третя спроба продати завод. Перші дві не відбулися через відсутність бажаючих його купити. Новим власником став керівник миколаївського ТОВ «Торговий дім «Аннона» Ігор Волошин. Новий власник погасив майже 100 мільйонів гривень боргів по зарплаті і почав відроджувати виробництво.

13 січня 2020 року за поданням Офісу генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

6 лютого депутати Миколаївської міської ради ухвалили звернення до Президента України з вимогою взяти під особистий контроль ситуацію, яка склалася з ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» і забезпечити законні права його працівників та власників. Депутати зазначили, що арешт майна завдав удару по репутації підприємства, яке щойно почало відроджувати виробництво і укладати контракти з вітчизняними та зарубіжними компаніями на ремонт та будівництво суден. У минулому році вітчизняний інвестор вклав у розвиток виробництва цього заводу 1,5 мільйона доларів, у планах на 2020 рік було ще 5 мільйонів доларів.

Проте активи заводу вже місяць знаходяться під арештом і потенційні його партнери побоюються подальшої співпраці. Отож підприємство під загрозою закриття.