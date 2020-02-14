Чеки з POS терміналів продавцям зберігати не треба - податкова

Податкове та банківське законодавство не містять вимог щодо зберігання продавцями чеків з POS терміналів.

Про це повідомляє пресслужба ДПС у Facebook.

"Продавцям не треба зберігати чеки з POS терміналів. Ви напевно бачили, як продавці зберігають копії квітанцій платіжних терміналів (чеки з POS терміналів). Це можна побачити майже в кожній торговій мережі. В цьому немає сенсу, бо податкове та банківське законодавство вимог зберігати такі чеки не містять", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ДФС включила до Державного реєстру РРО 8 новітніх моделей

У ДПС зазначили, що бухгалтери та продавці зберігають постермінальні чеки, бо вважають, що вони можуть знадобитися при податкових перевірках, однак, це не так.