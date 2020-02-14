Потенціал Скадовського порту презентували в Туреччині

В рамках робочого візиту до Туреччини голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв презентував економічний та інвестиційний потенціал області під час зустрічі з губернатором провінції Текірдаг паном Азізом Йїлдирим.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

Обидва регіони мають досить схожі економічні пріоритети розвитку: транспортно-логістичний потенціал, аграрна галузь, туризм.

«Спільні точки росту створюють значні перспективи для посилення бізнес-співпраці. Домовились наступного разу укласти міжрегіональну угоду про співробітництво», - прокоментував Юрій Гусєв.

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Крім того, делегація з Херсонщини відвідала один з найбільших портів Туреччини – Asyaport. Там було представлено Скадовський морський торговельний порт як один з перспективних транспортних проєктів області. Даний об’єкт наразі включено до переліку об’єктів, які підлягають приватизації.

Керівництво Asyaport висловило зацікавленість у порті та перспективах його розвитку.