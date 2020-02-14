Потенціал Скадовського порту презентували в Туреччині
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.
Обидва регіони мають досить схожі економічні пріоритети розвитку: транспортно-логістичний потенціал, аграрна галузь, туризм.
«Спільні точки росту створюють значні перспективи для посилення бізнес-співпраці. Домовились наступного разу укласти міжрегіональну угоду про співробітництво», - прокоментував Юрій Гусєв.
Крім того, делегація з Херсонщини відвідала один з найбільших портів Туреччини – Asyaport. Там було представлено Скадовський морський торговельний порт як один з перспективних транспортних проєктів області. Даний об’єкт наразі включено до переліку об’єктів, які підлягають приватизації.
Керівництво Asyaport висловило зацікавленість у порті та перспективах його розвитку.