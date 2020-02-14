В Укроборонпромі обговорили реформування концерну з американськими радниками

Гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус провів зустріч зі стратегічним радником з питань реформування ОПК України Дональдом Чарльзом Вінтером та групою радників Інституту оборонного аналізу США.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“13 лютого 2020 року відбулась зустріч генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса зі стратегічним радником з питань реформування оборонно-промислового комплексу України доктором Дональдом Чарльзом Вінтером та групою радників Інституту оборонного аналізу (Institute for Defense Analyses) США. Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан співпраці Інституту та команди Укроборонпрому над трансформаціями концерну”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, особливу увагу було приділено фінансово-економічним показникам та виробничим результатам діяльності підприємств Укроборонпрому. Також обговорювалися подальші плани трансформації компанії, зокрема, доцільність реструктуризації проблемних чи збиткових підприємств, які втратили потенціал виконувати завдання оборонного комплексу.

Доктора Вінтера було ознайомлено з перебігом першого міжнародного аудиту консолідованої фінансової звітності, розпочатого у жовтні минулого року.

У пресслужбі нагадали, що новій команді Укроборонпрому знадобився один місяць, аби розблокувати процес аудиту, провести перемовини та оголосити торги на ProZorro. Переможцем стала міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly Ukraine. Цей процес, який триватиме близько року, став першим консолідованим аудитом за всю історію концерну.

До цього міжнародні аудити проводилися лише в окремих підприємствах-учасниках концерну. Зокрема, компанія Baker Tilly Ukraine проводила незалежний фінансовий аудит державної компанії "Укрспецекспорт", яка є найбільшим українським спецекспортером та входить до складу ДК "Укроборонпром".