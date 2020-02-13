Енергетичне співтовариство надало зауваження до сертифікації Укренерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити остаточне рішення про сертифікацію ПрАТ "НЕК "Укренерго", врахувавши зауваження Енергетичного співтовариства.

Про це йдеться у повідомленні співтовариства.

"Сьогодні Секретаріат Енергетичного співтовариства опублікував свою думку щодо проєкту рішення про сертифікацію українського оператора системи передач... Оператор системи передач не може бути сертифікований за моделлю відокремлення власності", - йдеться у висновках Секретаріату.

Cпівтовариство відзначає, що, відповідно до статті 9 Директиви про електроенергію, компанія має володіти активами з передачі електроенергії, однак Укренерго такими активами не володіє.

"НКРЕКП повинна прийняти остаточне рішення про сертифікацію протягом двох місяців, максимально враховуючи висновок Секретаріату", - зазначили у ЄС.

Як повідомлялося, 14 серпня 2019 року Укренерго подало документи до НКРЕКП для сертифікації як незалежного оператора системи передачі. Компанія на момент подання документів виконала дві з трьох умов для проведення сертифікації: корпоратизацію та здійснення анбандлінгу.

У жовтні НКРЕКП визнала, що ПрАТ "Укренерго" загалом відповідає вимогам щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі.

7 жовтня 2019 року Нацкомісією було схвалене попереднє рішення про сертифікацію Укренерго як незалежного оператора системи передачі.

НКРЕКП, ухвалюючи попереднє рішення про сертифікацію, заявляло, що прийняття остаточного рішення про сертифікацію НЕК можливе лише після того, як компанія внесе зміни до статуту, а також коли будуть внесені зміни до закону "Про ринок електричної енергії". Для внесення змін до статуту Міністерство фінансів має скликати загальні збори акціонерів компанії.