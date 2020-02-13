Фонд гарантування завершив задоволення вимог кредиторів банку "Юнісон"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про завершення задоволення вимог кредиторів ПАТ "Банк "Юнісон" та право акціонерів на отримання залишкового майна банку.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від 10 лютого 2020 року № 303 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Юнісон" завершено задоволення кредиторських вимог, внесених до реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Банк "Юнісон", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зауважують, що після задоволення вимог всіх кредиторів у ПАТ "Банк "Юнісон" залишилось нереалізоване майно (перелік залишкового майна).

"Відповідно до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2017 №3711, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.09.2017 за № 1104/30972, акціонери банку мають право на отримання залишкового майна (активів) і не пізніше 30 днів з дати розміщення цього повідомлення на сайті банку, що ліквідується, повинні надіслати заяву про намір отримати майно ПАТ "Банк "Юнісон" або про відмову від його отримання", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрїнформ, Національний банк України 28 квітня 2016 року ухвалив рішення про віднесення ПАТ "Банк "Юнісон" до категорії неплатоспроможних через непрозору структуру власності. На момент ухвалення цього рішення акціонерами ПАТ "Банк "Юнісон" було 11 компаній, зареєстрованих у Республіці Кіпр, жодна з яких не володіла часткою 10% або більше статутного капіталу банку. 7 вересня 2018 року Верховний Суд, відмовивши у задоволенні заяви акціонера банку – кіпрської компанії Мелігант Груп ЛТД – ухвалив остаточне рішення щодо законності віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних та введення в банк тимчасової адміністрації. 18 червня 2018 року Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Юнісон".