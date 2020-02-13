Бюджет у січні втратив 2,З мільярда через зміцнення гривні - Рахункова палата

У січні 2020 року через недоліки в макроекономічному прогнозуванні до державного бюджету не надійшло 2,3 млрд гривень запланованих доходів.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Комітету Верховної Ради з питань бюджету, повідомляє пресслужба відомства.

"Через недоліки макроекономічного прогнозування, зокрема курсу гривні, недонадходження до державного бюджету в січні становили 2,3 млрд гривень", - сказав Пацкан.

Із позитивних моментів він виділив те, що в січні практично виконано планові показники фінансування державного бюджету, що, як відомо, здійснюється за рахунок зовнішніх та внутрішніх запозичень і коштів від приватизації.

Натомість доходи загального фонду державного бюджету, додав Пацкан, не виконано на 13,8 млрд грн, або 24,5%.

"Таке суттєве невиконання спричинене насамперед низьким рівнем надходження митних платежів. Так, доходи, справляння яких контролюють митні органи, не виконано на 7,9 млрд грн, або 30,4%", - заявив посадовець.

Фото: Верховна Рада

Такий результат він пояснив тим, що фактичний курс гривні у середньому за січень становив 24,1 гривні за долар США, тоді як у розрахунках доходів бюджету на 2020 рік враховано 27 гривень за долар США.

"За оцінкою Рахункової палати, це призвело до недонадходження 2,3 млрд гривень", - сказав Пацкан.

За його словами, іншим чинником стало зменшення порівняно з січнем попереднього року імпорту товарів на 1%, хоча за прогнозом на 2020 рік імпорт має зрости на 11,3%.

План з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) із урахуванням бюджетного відшкодування у січні недовиконано на 2,5 млрд грн, або 26,7%. Причиною цього у Рахунковій палаті назвали намагання надолужити відставання з відшкодування ПДВ.

"Так, у січні 2020 року відшкодовано 18 млрд грн, що в 1,8 раза більше, ніж у грудні 2019 року (9,8 млрд гривень)", - пояснив Пацкан.

Він додав, що акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів не виконано на 2,2 млрд грн, або 43,7%, оскільки платники тютюнових виробів продавали продукцію, з якої вже сплачено акциз.

У Рахунковій палаті також підрахували, що видатки загального фонду держбюджету були на 11,5 млрд грн, або 15,7%, меншими від плану на січень, зокрема, на соціальне забезпечення – на 2,9 млрд грн, або 10,4%; обслуговування державного боргу – на 2,4 млрд грн, або 35,3%; оплату праці – на 1,6 млрд грн, або 10,6%.