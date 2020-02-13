Украерорух торік сплатив понад мільярд гривень податків

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) у 2019 році сплатило до бюджетів усіх рівнів понад 1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Украероруху в Facebook.

"За підсумками минулого року Украерорух сплатив до бюджетів України всіх рівнів понад 1 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2019 році підприємство сплатило 448,2 млн грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), 445,9 млн грн податків із доходів фізичних осіб та 36,1 млн грн військового збору.

У пресслужбі нагадали, що діяльність підприємства фінансується не з державного бюджету, а за рахунок власних коштів, отриманих за надані українським та зарубіжним авіакомпаніям послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі, відповідальність за який покладено на Україну.