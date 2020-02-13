В уряді підготували "сюрприз" для власників "сплячих ліцензій" на видобуток нафти і газу

Кабінет міністрів розробив та проситиме Верховну Раду підтримати законопроєкт, який дозволить врегулювати ситуацію із так званими "сплячими ліцензіями" на користування нафтогазоносними надрами.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук поінформував під час робочої поїздки до Полтавської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вже розробили законопроєкт і найближчим часом проситимемо народних депутатів підтримати його у залі парламенту. Не видобуваєш — то ти платиш, це єдиний принцип, який нам дозволяє стимулювати такі компанії та людей відмовлятися від своїх ліцензій”, - сказав Гончарук.

За його словами, нині є сотні випадків, коли окремі чиновники, використовуючи службове становище чи відносини із посадовцями, отримували ліцензії на видобування надр, але не використовують їх.

Прем'єр-міністр зазначив, що правоохоронні органи займаються тими справами, які були порушені у різні часи щодо фактів видачі таких ліцензій. “Якщо інвестор готовий вкладати кошти чесно, отримувати на конкурсних умовах ліцензії, видобувати, сплачувати податки, створювати робочі місця, ласкаво просимо, будемо працювати. Якщо ж є бажання десь за хабар відвести собі якісь ліцензійні ділянки, а потім на них сидіти десятками років , нічого не робити, то не вийде”, - сказав Гончарук.