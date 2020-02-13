Експерт пояснив, чому держпрограма кредитування "5-7-9" має проблеми з реалізацією

Державна програма компенсації «Доступні кредити 5-7-9» має проблеми з реалізацією через відсутність роз'яснень щодо механізмів її реалізації та застарілість нормативної бази.

Про це в ході круглого столу в Укрінформі заявила представник ТзОВ "Укрмілкінвест", яка є засновником кластеру "Натуральне молоко", радник проєкту «Сімейні молочні ферми» Людмила Іващук.

"Є проблема щодо доступності державних ресурсів для малого та середнього фермера як з кредитуванням, так і з отриманням дотацій. На жаль, навіть анонсована програма "5-7-9", - банки, які беруть участь у цій програмі, заявки приймають від новостворених сімейних сільгосподарств, але кажуть, роз'яснень щодо практичної реалізації цієї ініціативи поки немає", - зазначила експерт.

За словами Іващук, існуюча нормативна база не дає змінитися ситуації, коли кредити були доступні великим агрокомпаніям і не доступні малим та середнім фермерам.

"Доступність до кредитів завжди мали великі агрокомпанії, але не мали такої можливості малі та середні сімейні фермери. Нормативна база, яка є, вона не дає можливості доступу фермерів до дотацій. Тому зараз задача, всі ті обмеження, які існували, зняти", - зазначила експерт.

Вона зауважила, що анонсовані програми мають ситуацію вирівняти. Але, щоб отримати кошти за цими програмами, потрібно дуже швидко усі неточності з'ясувати. Адже проблема поки що залишається і доступність кредитів нульова.

Крім того, за словами Іващук, фермери на сьогодні потребують інформаційної підтримки, оскільки існуюча нормативна база надто складна для самостійного аналізу.

"Фермерам необхідне інформаційне поле, щоб вони знали свої можливості, де вони можуть взяти кошти", - підкреслила вона.

Державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» було впроваджено з 1 лютого 2020 року. За програмою держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць створено, тим більшу компенсацію по відсотках за кредитом можна отримати. Загалом програма дозволяє отримати кредит до 1,5 млн грн строком до 5 років від 5% річних.