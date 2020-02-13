Будь-який стратегічний партнер Укрзалізниці має інвестувати у компанію - Криклій

Будь-який стратегічний партнер АО «Укрзалізниця», який хоче брати участь в управлінні компанією, повинен інвестувати гроші в її розвиток.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю для Ліга.Бізнес.

«Найбільше мені, звичайно, хотілося б, щоб це було не просто управління. Гравець, який підключиться до УЗ і стане стратегічним партнером, повинен заходити грошима. Немає більшої і кращої відповідальності, ніж участь грошима», - розповів Криклій.

Він додав, що таким чином потенційний партнер продемонструє свої «далекоглядні плани».

За словами Криклія, також важливо, щоб майбутній партнер Укрзалізниці ніс відповідальність за свою діяльність.

«Якщо DB (німецька залізнична компанія Deutsche Bahn - авт.) Або хтось інший, на етапі переходу в управління, говорить нам: я хочу заробляти, але коли я зроблю гірше, я солідарний з вами і несу відповідальність, збитки, ризики, ділю з вами цей тягар. Тоді це цікаво», - зазначив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого 2020 року АТ «Укрзалізниця» і німецька залізнична компанія Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю. У меморандумі визначено етапи стратегічної співпраці Укрзалізниці та Deutsche Bahn.

Зокрема, на початковому етапі передбачається укладення договору про співпрацю щодо оцінки діяльності УЗ та розробки дорожньої карти щодо поліпшення її діяльності. Очікується, що цей етап триватиме три місяці.

У разі успішної реалізації початкового етапу, сторони перейдуть до реалізації проекту. Передбачається підписання договору щодо наміру залучення досвідченого персоналу для запровадження відповідних заходів та ініціатив дорожньої карти. Очікується, що цей етап триватиме до 31 грудня 2020 року.

Наступний етап названо управлінським, він передбачає, що приблизно з початку 2021 року Deutsche Bahn надаватиме підтримку у сфері управління.

Орієнтовний термін стратегічної співпраці, що розглядається сторонами, становить 10 років.