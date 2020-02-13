Прибуток банків в Україні торік зріс майже втричі

Прибуток банківського сектору України у 2019 році, за попередніми даними, становить 60 млрд грн, що майже втричі більше, ніж роком раніше.

Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова у Facebook.

"60 млрд грн. Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними. Майже втричі більше, ніж роком раніше. Новий історичний рекорд. Розчарую критиків, це не надприбутки держбанків від ОВДП. Це реальний прибуток банківського сектору. Якщо подивитись на процентний дохід держбанків, то інвестовані ОВДП – це всього лише 12%", - написала Рожкова.

Вона зазначила, що банкірам буде цікавий інший показник – ROE, тобто віддача на капітал. В наших банках ROE сьогодні – 34,2%. Це вище, ніж загальноєвропейський показник – 7%, і вище, ніж у країн-сусідів: Угорщина – 18%, Румунія – 17%, Чехія -16%. Більше 10 українських банків мають показник ROE більше 30%. Зменшилась і кількість збиткових банків: з 13 у 2018 до 6 у 2019. Лідер за прибутками – ПриватБанк – 32 млрд грн.

Рожкова пояснила, що серед основних факторів, що банки продемонстрували такі прибутки - це висока операційна ефективність банків та низькі відрахування у резерви, які за рік зменшились удвічі з 24 до 12 млрд грн.

"Що потрібно вирішити: підвищити операційну ефективність Ощаду та Укрексімбанку. Нові наглядові ради мають цьому посприяти. Чи завжди будуть такі високі прибутки? Ні, завдяки сповільненню інфляції процентні ставки знижуватимуться, а отже і знижуватиметься процентна маржа банків. Крім того, стрімкий розвиток технологій та небанківського сектору, стандарти розкриття інформації споживачам сприятимуть посиленню конкуренції і вимагатимуть від банків більш виваженого підходу до формування ціни на продукти. Але це не скасовує той факт, що банківський сектор сьогодні у відмінному стані", - зауважила Рожкова.

Як повідомлялось, прибуток банківського сектору України у 2018 році становив 22 млрд гривень.