Банкам надали додатковий час на розкриття інформації про послуги в рекламі

Національний банк продовжив до 2 червня період для адаптації банками нових вимог щодо розкриття повної інформації про послуги в рекламі та на сайтах.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк, ураховуючи низку пропозицій учасників ринку та банків до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, дав фінансовим установам додатковий час на адаптацію до нових вимог щодо розкриття інформації про послуги на вебсайтах та в рекламі. Вимоги до банків запрацюють, починаючи з 2 червня 2020 року (раніше вимоги до вебсайтів мали вступити в дію з 2 березня 2020 року)", - йдеться в повідомленні.

Упродовж лютого-травня 2020 року Національний банк разом із банками проведуть спільну роботу та відпрацюють вимоги, аби з червня споживачі могли легко отримувати від фінансових установ вичерпну, прозору та зрозумілу інформацію про банківські послуги.

Головна зміна, яка має відбутися на вебсайтах та рекламі банків, – має з’явитися достовірна, правдива, актуальна та достатня за обсягом інформація про послуги, їхню повну вартість для споживача, умови отримання та ризики. Це дасть змогу споживачеві приймати справді зважені фінансові рішення.

Профільний підрозділ Національного банку – Управління захисту споживачів фінансових послуг – з 2 червня 2020 року почне здійснювати щоденний моніторинг вебсайтів і реклами банків та контролювати дотримання вимог до розкриття інформації.