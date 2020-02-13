Харківський Електроважмаш переходить на повний робочий тиждень

Харківський Електроважмаш переходить на повний робочий тиждень

Укрінформ
Харківський промисловий гігант ДП «Завод «Електроважмаш», попри 900 млн грн кредиторської заборгованості, вже може перевести працівників на повний робочий тиждень.

Про це на пресконференції в Харкові сказав голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«(На Електроважмаші - ред.) новий керівник, який призначений в грудні, і вже є перші кроки по розблокуванню підприємства, зарплата виплачена. Контракти нові підписуються. На закупівлях за місяць зекономили 60 млн грн. У них є спільні проєкти з «Турбоатомом», які також виконуються. І запускають підприємство на повний робочий тиждень», - сказав Сенниченко.

При цьому, повідомив керівник Фонду держмайна, наразі «Електроважмаш» має біля 500 млн грн дебіторської заборгованості і 900 млн грн - кредиторської.

За словами Сенниченка, перше, що треба зробити на підприємстві, - "це зупинити там, де крадуть. Друге – знайти, де можна створити додану вартість".

«У 2019 році підприємство отримало збиток у 70 млн грн, але в 2016–2018 роках воно було в принципі прибутковим», - заявляє очільник приватизаційного відомства.

Він зазначає, що за останні 5 років підприємство втратило 30% працівників, але в 2020 році планується підвищення зарплатні на 30%, що вплине на ситуацію з кадрами.

Як повідомлялось, «Електроважмаш» був створений у 1946 році. Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві турбогенераторів, гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму, комплектного електрообладнання для міського та залізничного електротранспорту.

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у жовтні 2019 року передало Фонду держмайна ДП "Завод "Електроважмаш" для подальшої приватизації.

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