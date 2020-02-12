Прем'єр обіцяє електронну акцизну марку не пізніше 1 травня

Електронна акцизна марка буде уведена в Україні до 1 травня.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав на брифінгу після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми створюємо систему електронних акцизних марок. Очікуємо, що вже навесні електронна акцизна марка запрацює. Дату поки що назвати не можу чітку, цьому що хотілося б що це відбулося максимально раніше. Але не пізніше 1 травня вона має бути запроваджена, і ми про це вже чітко домовилися", - заявив Гончарук.

За його словами, уряд відкритий до діалогу із тими, хто налаштований на зміни, і готовий враховувати їхню позицію. “Ми готові працювати. Маємо завдання максимально швидко змінити систему, і всі можливі електронні технології, які можемо застосовувати, будемо впроваджувати швидко”, - запевнив Прем’єр-міністр.

Водночас, говорячи про тих, хто не зацікавлений у зміні ситуації, Гончарук підкреслив, що “негідники, схематозники та інші гаврики, які хочуть зберегти тіньові свої потоки, нас абсолютно не лякають, ми будемо рухатися у своєму напрямку”.