Норвезькі науковці пропонують Рівненській АЕС підтримку в питаннях кібербезпеки

Норвезькі науковці пропонують Рівненській АЕС підтримку в питаннях кібербезпеки

Укрінформ
Фахівці з Норвегії запропонували провести на Рівненській АЕС місію підтримки кібербезпеки.

Про це йшлося під час робочого візиту рівненських атомників у Норвегію, повідомляє пресцентр Рівненської АЕС.

«Рівненські атомники з робочим візитом відвідали Кіберцентр «Інституту енергетичних технологій», що в норвезькому місті Халден. Мета - участь фахівців РАЕС у нараді щодо можливості створення та впровадження нових проєктів технічної допомоги в галузі інформаційних технологій. Зокрема, фахівці норвезького інституту запропонували провести на Рівненській АЕС місію підтримки з оцінки ризиків (аудит), пов’язаних із кібербезпекою у відповідності до стандартів та надати рекомендації щодо проведення процедур й тренінгів з оцінки ризиків кібербезпеки», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час робочої зустрічі обговорювалися можливості створення та впровадження на електростанції нових проєктів технічної допомоги інституту в галузі інформаційних технологій.

За результатами зустрічі планується також проведення інтерв’ювання персоналу РАЕС за діючими міжнародними стандартами ISO, МАГАТЕ, НІСТ.

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Крім того, норвезькими колегами було озвучено наміри стосовно надання підтримки Рівненській АЕС в частині програмного та технічного (апаратного) забезпечення.

Уряд Норвегії співпрацює з Україною у сфері ядерної безпеки на основі довготривалих урядових програм. Такі програми реалізовуються урядом Норвегії на міжнародній арені у 20 країнах світу.

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