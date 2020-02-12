Норвезькі науковці пропонують Рівненській АЕС підтримку в питаннях кібербезпеки

Фахівці з Норвегії запропонували провести на Рівненській АЕС місію підтримки кібербезпеки.

Про це йшлося під час робочого візиту рівненських атомників у Норвегію, повідомляє пресцентр Рівненської АЕС.

«Рівненські атомники з робочим візитом відвідали Кіберцентр «Інституту енергетичних технологій», що в норвезькому місті Халден. Мета - участь фахівців РАЕС у нараді щодо можливості створення та впровадження нових проєктів технічної допомоги в галузі інформаційних технологій. Зокрема, фахівці норвезького інституту запропонували провести на Рівненській АЕС місію підтримки з оцінки ризиків (аудит), пов’язаних із кібербезпекою у відповідності до стандартів та надати рекомендації щодо проведення процедур й тренінгів з оцінки ризиків кібербезпеки», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час робочої зустрічі обговорювалися можливості створення та впровадження на електростанції нових проєктів технічної допомоги інституту в галузі інформаційних технологій.

За результатами зустрічі планується також проведення інтерв’ювання персоналу РАЕС за діючими міжнародними стандартами ISO, МАГАТЕ, НІСТ.

Крім того, норвезькими колегами було озвучено наміри стосовно надання підтримки Рівненській АЕС в частині програмного та технічного (апаратного) забезпечення.

Уряд Норвегії співпрацює з Україною у сфері ядерної безпеки на основі довготривалих урядових програм. Такі програми реалізовуються урядом Норвегії на міжнародній арені у 20 країнах світу.