Мінфін продав держоблігацій на 9,2 мільярда

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 лютого залучило до державного бюджету 9,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Міністерство фінансів на аукціоні 11 лютого 2020 року запропонувало інвесторам номіновані в гривні державні облігації з терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 2 та 4 роки, а також номіновані в доларах США папери виконання зобов’язань за якими відбудеться через 1,2 роки.

За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 9 200 млн грн (3-місячні ОВДП – 489 млн грн; 1-річні ОВДП – 1 119 млн грн; 2-річні ОВДП – 456 млн, 4-річні ОВДП – 2 175 млн грн, номіновані в доларах США – 4 952 млн грн або $202 млн)", - йдеться в повідомленні.

Середньозважена дохідність 3-місячних гривневих ОВДП склала 9,46%, 1-річних гривневих ОВДП – 9,53%, 2-річних гривневих ОВДП – 10%, 4-річних – 9,99%, а номінованих в доларах США – 3,39%.

Як повідомляв Укрінформ, Мінфін залучив 4 лютого 2,3 млрд грн від продажу держоблігацій.