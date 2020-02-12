Інфляція у січні сповільнилася до 3,2% - Нацбанк

Споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася із 4,1% у грудні 2019 році до 3,2% у січні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"У січні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 3,2% (з 4,1% у грудні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%", - йдеться в повідомленні.

Інфляція на початку 2020 року очікувано вийшла за нижню межу цільового діапазону 5% плюс-мінус 1 в.п. Уповільнення інфляції зумовлене, передусім, подальшим впливом минулорічного зміцнення гривні на споживчі ціни. Додатково цей ефект підсилювався зниженням світових цін на енергоносії та збільшенням пропозиції сирих продуктів харчування. Ці чинники переважили вплив високих темпів зростання споживчого попиту та заробітних плат.

Базова інфляція сповільнилася до 3,3% р/р (проти 3,9% р/р у грудні). Зміцнення гривні продовжувало відображатися на вартості імпортованих товарів і товарів із високою часткою імпорту в собівартості. Крім цього, послабленню фундаментального інфляційного тиску сприяло поліпшення інфляційних очікувань усіх груп респондентів.

Під впливом курсового чинника поглибилося падіння цін на непродовольчі товари (до 3,0% р/р). Нижчими за торішні були ціни на одяг та взуття, автомобілі, побутову техніку та електроніку. Окремі товари цих категорій подешевшали на 5-12%. Незначним було зростання цін на меблі, посуд, квіти, побутову хімію та фармацевтичну продукцію. Надалі сповільнювалося зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки (до 4,6% р/р), передусім тих, які суттєво залежні від імпорту. Так, меншими темпами зростали ціни на макаронні вироби, рибу та морепродукти, чай, а ціни на рис та оливкову олію знизилися. Крім того, високий врожай зернових сприяв уповільненню зростання цін на хліб та борошняні вироби.

Темпи зростання вартості послуг очікувано знизилися (до 11,5% р/р), однак залишалися найвищими серед основних компонентів інфляції. Це пояснюється збереженням стійкого споживчого попиту та збільшенням витрат бізнесу, зокрема на оплату праці. Високими темпами зростала вартість послуг освіти, мобільного зв’язку, кабельного телебачення, перукарень, медичних послуг. Підвищення цін на фінансові, нотаріальні, ритуальні послуги, а також послуги готелів навіть прискорилося. Водночас зберігався вплив зміцнення гривні на вартість послуг, які переважно мають високу частку імпорту в собівартості (кінотеатри, Інтернет, хімічне чищення) або вартість яких має тісну прив’язку до курсу (оренда житла, туристичні послуги).