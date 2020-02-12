Нафта дорожчає на тлі послаблення побоювань про попит

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки Китай повідомив про найнижчу з кінця січня кількість нових випадків зараження коронавірусом, викликавши надії на відновлення попиту на паливо з боку другого за величиною споживача нафти в світі.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,95 (1,76%) - до $ 54,96 за барель. У вівторок їх ціна піднялася на $ 0,74 (1,39%) і становила на момент закриття $ 54,01 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилися на $ 0,68 (1,36%) - до $ 50,62 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна зросла на $ 0,37 (0,75%), завершивши день на позначці $ 49,94 за барель.

За даними на вівторок, темпи зростання кількості випадків зараження коронавірусом у Китаї сповільнилися до мінімуму з 30 січня. Проте міжнародні експерти поки що обережні в прогнозуванні того, коли спалах може досягти піку.

Обмеження на поїздки в Китай і з Китаю, а також карантин скоротили споживання палива. Дві найбільші китайські нафтопереробні компанії повідомили, що скоротять обсяг виробництва приблизно на 940.000 барелів на добу, або приблизно на 7% від загального обсягу переробки в 2019 році, через зниження споживання.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти зросли на 6 мільйонів барелів до 438,9 мільйона за тиждень, що завершився 7 лютого, тоді як аналітики припускали, що вони збільшаться на 3 мільйони барелів.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 55,09 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 54,25 долара за барель, що на 24 центи вище рівня закриття торгів ($ 54,01).