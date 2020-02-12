Нафта дорожчає на тлі послаблення побоювань про попит
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,95 (1,76%) - до $ 54,96 за барель. У вівторок їх ціна піднялася на $ 0,74 (1,39%) і становила на момент закриття $ 54,01 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилися на $ 0,68 (1,36%) - до $ 50,62 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна зросла на $ 0,37 (0,75%), завершивши день на позначці $ 49,94 за барель.
За даними на вівторок, темпи зростання кількості випадків зараження коронавірусом у Китаї сповільнилися до мінімуму з 30 січня. Проте міжнародні експерти поки що обережні в прогнозуванні того, коли спалах може досягти піку.
Обмеження на поїздки в Китай і з Китаю, а також карантин скоротили споживання палива. Дві найбільші китайські нафтопереробні компанії повідомили, що скоротять обсяг виробництва приблизно на 940.000 барелів на добу, або приблизно на 7% від загального обсягу переробки в 2019 році, через зниження споживання.
За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти зросли на 6 мільйонів барелів до 438,9 мільйона за тиждень, що завершився 7 лютого, тоді як аналітики припускали, що вони збільшаться на 3 мільйони барелів.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 55,09 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 54,25 долара за барель, що на 24 центи вище рівня закриття торгів ($ 54,01).