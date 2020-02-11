Мінекономіки презентувало модель державної підтримки АПК у 2020 році

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України презентувало модель державної підтримки АПК у 2020 році, яка розроблялась з урахуванням пропозицій громадськості.

Про це повідомив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні презентували модель підтримки агро у 2020. Для нас важливо підтримати українських аграріїв, надати необхідні ресурси для розвитку їх бізнесу. Ми прагнемо зробити так, щоб фермер міг створити нові робочі місця, на яких би працювали українці та отримували за це гідну зарплатню", - наголосив міністр.

За словами Милованова, загалом на державну підтримку АПК-2020 передбачено 4,2 млрд грн.

Серед напрямків, за якими надаватиметься підтримка, урядовець назвав здешевлення кредитів, підтримку галузі тваринництва, розвиток фермерства та кооперативів, а також - підтримка галузі садівництва, виноградарства та хмелярства.

Він повідомив, що модель державної підтримки АПК розроблялась з урахуванням пропозицій громадськості.

"Перед презентацією ми плідно попрацювали разом із ринком: отримали та розглянули понад 90 пропозицій від 45 профільних галузевих асоціацій, громадських організацій та підприємств, провели 31 робочу зустріч. У 2020 рік входимо із прозорою моделлю дійсно потрібних ринку програм підтримки", - зазначив міністр.

За узгодженої позиції влади та учасників галузі було розроблено напрями, суми, а також модель підтримки.

Так, передбачається здешевлення кредитів, загалом компенсація за кредитами складе 1,2 млрд грн.

"Вирішуємо проблему дорогих кредитних ресурсів. На що можна взяти кредит? На придбання землі, поточні та капітальні інвестиції та на розвиток тваринництва. Але будуть і обмеження: до 15 млн грн на 1 суб'єкта в тваринництві, до 5 млн грн – на 1 суб'єкта на придбання землі та інші види кредитів; один клієнт – 1 уповноважений банк; компенсація не надаватиметься учасникам програми «Доступні кредити 5,7,9 %», - заявив міністр.

Підтримка галузі тваринництва, за його словами, складе 1 млрд грн.

"Ми будемо відшкодовувати вартість об’єктів, профінансованих за рахунок кредитів. За результатами очікуємо: введення в експлуатацію понад 100 тваринницьких ферм та комплексів, створення 1 700 додаткових робочих місць, виробництво сільськогосподарськими підприємствами молока – на 0,5% та м’яса – на 0,5% (збільшення - ред.)", - повідомив Милованов.

На здешевлення компенсації техніки та обладнання вітчизняного виробництва планується пустити 1 млрд грн.

"Виплатимо те, що недовиплатили у 2019 році. За результатами очікуємо: збільшення обсягів реалізації вітчизняної техніки щонайменше на 15%, надходження податків і зборів у 2020 році від учасників - 2 342,3 млн грн", - наголосив міністр.

Ще 400 млн грн планується пустити на розвиток фермерства та кооперативів.

"Компенсуватимемо витрати, пов’язані з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (100 млн грн), даватимемо фінансову підтримку сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (300 млн грн). Зробимо доплату за напрямами, які не виплачені у 2019 році", - анонсував Милованов.

Крім того, підтримка галузі садівництва, виноградарства та хмелярства складе також 400 млн грн.

Як повідомляли в Мінекономіки, у 2019 році сільськогосподарськими виробниками було використано 4,34 млрд грн державної підтримки. В цілому державною підтримкою скористалося 1667 суб’єктів господарювання та 230 925 фізичних осіб, близько 10 тис. фермерів та 2 сільгоспкооперативи.

Підтримка здійснювалася за 6 окремими напрямками: здешевлення кредитів, підтримка розвитку фермерських господарств, підтримка розвитку садівництва, ягідництва виноградарства та хмелярства, надання кредитів фермерським господарствам, підтримка розвитку галузі тваринництва, здешевлення с/г техніки та обладнання. Це дозволило закупити 6 262 гол. ВРХ, 781 гол. овець, 5 532 гол. свиней та 257 900 доз репродуктивного матеріалу, частково відшкодувати вартість 49 тваринницьких об’єктів та 61 об’єкта із зберігання та переробки зерна, закласти 3897 га плодово-ягідних насаджень, 246 га виноградників та 9 га хмільників, побудувати 5 холодильників з РГС ємністю 8,5 тис. тонн, 1 об’єкта із заморожування плодово-ягідної продукції, придбати 5 ліній товарної обробки плодів, 3 механізми для гранулювання хмелю та 1 автоматизовану лінію для висушування фруктів тощо. Крім того, 9 502 сільськогосподарськими товаровиробниками придбано 25 065 одиниць техніки, 426 підприємств залучити пільгові кредити.