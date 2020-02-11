Україні прогнозують світове лідерство за темпами зростання виробництва м’яса птиці

За прогнозами агентства Index Mundi, Україна у 2020 році стане світовим лідером за темпами зростання виробництва м'яса птиці.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

"Є чим пишатись. За прогнозами аналітичного агентства Index Mundi світовим лідером за темпами зростання виробництва м’яса птиці 2020 році стане наша країна", - повідомив міністр.

Так, за розрахунками агентства, темпи зростання виробництва курятини в Україні за рік зростуть на 8,61%. Загальний обсяг продукції сягне 1,45 млн тонн.

"Україна традиційно у ТОП країн-експортерів продукції АПК: ми є найбільшим експортером олії, займаємо другу позицію у світі по експорту ячменю, четверте - по кукурудзі. Входимо у десятку по пшениці, вершковому маслу, насінню олійних. По м'ясу птиці - займаємо сьоме місце", - підкреслив Милованов.

Він також анонсував, що невдовзі, під час звіту на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, відбудеться обговорення стану експорту в АПК та динаміки розвитку сектору.

Як повідомлялось, за 2019 рік обсяги виробництва м'яса в Україні зросли на 2,7% - до 1,8 млн тонн, зокрема, м’яса птиці вироблено 1,07 млн тонн - на 6,9% більше, ніж у 2018 році. Натомість на 5,7% скоротилося виробництво ковбасних виробів.

Торік частка м'яса птиці у загальному м'ясному екcпорті України становила 83% (415 тис. тонн, або на 16% більше, ніж у попередньому році).