Украерорух у січні забезпечив майже на 7% більше польотів
Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури 11 лютого.
"У січні 2020 року Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 21 503 рейси, що на 6,8% більше порівняно з відповідним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом кількість транзитних польотів збільшилась на 14,3 %, міжнародних – на 2,8 %, внутрішніх – на 1,5 %. Українські авіакомпанії виконали 6 579 рейсів, іноземні – 14 924 рейси. Показник іноземних авіакомпаній має позитивну динаміку порівняно з аналогічним періодом минулого року – більше на 13%, а вітчизняні авіакомпанії виконали на 5 % менше рейсів, ніж у січні 2019 року.
"Продовжується істотна позитивна динаміка обсягів наданих послуг порівняно з показником за січень найбільш кризового 2016 року – більше на 74,5 %. Зокрема, кількість транзитних польотів зросла на 81,2 %, міжнародних – на 73,1 %, а кількість внутрішніх збільшилась на 56 %", - додають в Украерорусі.
Як повідомлялось, Украерорух у 2019 році надав послуги із аеронавігаційного обслуговування 335 407 рейсам іноземних та українських авіакомпаній, що на 11,5% перевищує цей показник порівняно з 2018 роком.
Як відомо, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух), створене у 1992 р., є основою національної аеронавігаційної системи та Об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС).