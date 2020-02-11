Украерорух у січні забезпечив майже на 7% більше польотів

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) забезпечив обслуговування 21,5 тис. польотів за перший місяць 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури 11 лютого.

"У січні 2020 року Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 21 503 рейси, що на 6,8% більше порівняно з відповідним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом кількість транзитних польотів збільшилась на 14,3 %, міжнародних – на 2,8 %, внутрішніх – на 1,5 %. Українські авіакомпанії виконали 6 579 рейсів, іноземні – 14 924 рейси. Показник іноземних авіакомпаній має позитивну динаміку порівняно з аналогічним періодом минулого року – більше на 13%, а вітчизняні авіакомпанії виконали на 5 % менше рейсів, ніж у січні 2019 року.

"Продовжується істотна позитивна динаміка обсягів наданих послуг порівняно з показником за січень найбільш кризового 2016 року – більше на 74,5 %. Зокрема, кількість транзитних польотів зросла на 81,2 %, міжнародних – на 73,1 %, а кількість внутрішніх збільшилась на 56 %", - додають в Украерорусі.

Як повідомлялось, Украерорух у 2019 році надав послуги із аеронавігаційного обслуговування 335 407 рейсам іноземних та українських авіакомпаній, що на 11,5% перевищує цей показник порівняно з 2018 роком.

Як відомо, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух), створене у 1992 р., є основою національної аеронавігаційної системи та Об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС).