У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%

Дар'я Володіна, народна депутатка ПП «Слуга народу», запропонувала зменшити розмір основної ставки ПДВ з 20% до 15%.

Відповідний законопроект № 2757-1 зареєстровано у ВР, повідомляє biz.ligazakon.net.

Таке зниження має відбуватися поступово:

з 1 січня 2021 - 19 %;

з 1 січня 2022 - 18 %;

з 1 січня 2023 року - 17 %;

з 1 січня 2024 - 16 %;

з 1 січня 2025 року - 15 %.

Автор проекту вважає, що його ухвалення сприятиме зниженню цін для кінцевого споживача, та матиме позитивний ефект на внутрішнє виробництво та економічний розвиток, зростання валового внутрішнього продукту, а також збільшення залучення в обіг коштів у суб'єктів економічної діяльності.