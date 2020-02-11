У Раді пропонують зменшити ПДВ до 15%
Укрінформ
Дар'я Володіна, народна депутатка ПП «Слуга народу», запропонувала зменшити розмір основної ставки ПДВ з 20% до 15%.
Відповідний законопроект № 2757-1 зареєстровано у ВР, повідомляє biz.ligazakon.net.
Таке зниження має відбуватися поступово:
з 1 січня 2021 - 19 %;
з 1 січня 2022 - 18 %;
з 1 січня 2023 року - 17 %;
з 1 січня 2024 - 16 %;
з 1 січня 2025 року - 15 %.
Автор проекту вважає, що його ухвалення сприятиме зниженню цін для кінцевого споживача, та матиме позитивний ефект на внутрішнє виробництво та економічний розвиток, зростання валового внутрішнього продукту, а також збільшення залучення в обіг коштів у суб'єктів економічної діяльності.