Гончарук висловився за розширення Угоди про вільну торгівлю з Канадою

Найактуальнішим питанням двосторонніх відносин з Канадою є розширення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю у сфері послуг та інвестицій.

Про це сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, повідомляє Урядовий портал.

«Найактуальнішим питанням наших двосторонніх відносин є розширення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю у сфері послуг та інвестицій. За моєю інформацією, технічні консультації на рівні експертів завершено. Тепер ми маємо розпочати формальні переговори про розширення. Важливо, щоб відповідні директиви від уряду Канади та Президента України були отримані у найближчі тижні», - сказав Гончарук.

Він подякував Ґаладзі за політичну підтримку, яку Канада надає Україні – санкції проти Росії, проукраїнську позицію в ООН та інших міжнародних організаціях, військову співпрацю (канадську тренувальну місію UNIFIER, підтримку України в НАТО) та технічну допомогу (проєкти «Партнерство для розвитку міст» та «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку», які фінансуються канадським урядом; підтримку Національної поліції України тощо).

Учасники зустрічі також обговорили лібералізацію візової політики для українців.

«Ми прагнемо вибудувати діалог, який дасть реальні результати в процесі скасування віз для українців. Минулого року нам запропонували приєднатися до програми спрощеного візового режиму – ЕТА+. Вже у травні цього року ми очікуємо на приїзд спеціальної оціночної місії Департаменту імміграції Канади. Наш уряд надасть їй максимальне сприяння, тож сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому ми матимемо позитивні результати на шляху до українсько-канадського безвізу», – сказав глава українського уряду.

Прем’єр-міністр обговорив із послом перегляд інвестиційної політики EDC (Export Development Canada) та розблокування підтримки канадського бізнесу в рамках його інвестиційної діяльності в Україні. Він запропонував визначити кроки, які дозволять EDC переглянути свою оцінку інвестиційних можливостей в Україні.

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Своєю чергою, Ґаладза зазначила, що уряд Канади приділить належну увагу інформуванню EDC про усі можливості та умови, які Україна пропонує канадським інвесторам.

Також сторони обговорили Угоду про мобільність молоді.

«Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – фіналізувати нашу двосторонню Угоду про мобільність молоді. Пропоную оперативно обговорити всі необхідні деталі, фіналізувати та підписати відповідний документ», - сказав Гончарук.

Окрім того, сторони звернули увагу на поглиблення співпраці в рамках програм, які функціонують за підтримки канадського уряду – EDGE та SURGе, у сферах стратегічних комунікацій, приватизації та створення єдиної телефонної гарячої лінії екстреної допомоги «112».