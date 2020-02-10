Нафтогаз до кінця лютого почне закуповувати газ на УЕБ

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», що входить до групи Нафтогаз, планує до кінця лютого почати закуповувати газ на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

"Нафтогаз Трейдинг, що входить до групи Нафтогаз, планує до кінця лютого розпочати закупівлю природного газу через електронний майданчик УЕБ на умовах редукціону, тобто коли договірна ціна купівлі визначатиметься за результатами торгів. Вихід на щоденній основі з ціною купівлі та ціною продажу на УЕБ дозволить НАК стати основним маркетмейкером на вітчизняному ринку", - йдеться у повідомленні.

Нафтогаз вважає, що закупівля природного газу українського видобутку в умовах надлишкової пропозиції підтримає вітчизняні газовидобувні компанії та сприятиме розвитку газовидобування в Україні.

Наразі планується здійснювати купівлю природного газу на умовах постачання протягом наступного після торгів місяця. Оплата здійснюватиметься одразу після передачі природного газу, що дозволить гравцям ринку покращити власну ліквідність.

Плановий мінімальний щоденний обсяг закупівлі становитиме до 10 млн кубометрів, розмір лотів становитиме 1 млн кубометрів.

"За умови успішного проведення торгів та зацікавленості з боку учасників ринку компанія планує розширити обсяги закупівлі та лінійку продуктів, що закуповуються", - анонсували у НАК.

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Як повідомлялося, «Нафтогаз Трейдинг» з 2019 року продає природний газ на Українській енергетичній біржі. Стартова ціна продажу Нафтогазу відображає рівень ціни імпортного паритету.