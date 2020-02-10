Фахівці прогнозують зростання ринку комерційного PR цьогоріч на 5-12%

У системі комерційного PR у 2020 році прогнозують зростання на 5%, коли загальний обсяг ринку досягне 980 млн грн. За підсумками 2019 року ця сума становить 953 млн грн.

Такі дані повідомили на пресконференції в Укрінформі представники компанії стратегічних комунікацій Publicity Creating, посилаючись на Всеукраїнську рекламну коаліцію.

Водночас у Publicity Creating називають власні прогнози зростання ринку комерційного PR - на 7-12%.

«Найбільше розвиток стосуватиметься сектору business to business і стратегічного PR. Під стратегічним піаром ми маємо на увазі комплексні, довгострокові програми, які спрямовані на досягнення стратегічних цілей замовників. І кожен із цих сегментів може показати зростання в 10-12%», - зазначила Руслана Плис, account director компанії Publicity Creating.

Серед позитивних тенденцій на ринку фахівці компанії відзначають: повернення лідерства ЗМІ для PR (для трансляції інформації на цільові аудиторії); затребуваність PR в українських виробників з метою побудови суспільної репутації; запит у PR серед активістів, волонтерів, молодого покоління на чисту екологію, енергоефективність, здоровий спосіб життя.

З негативних тенденцій експерти називають: недооцінювання деякими учасниками PR-ринку репутаційних факторів та їхнього впливу на досягнення результатів, а також впевненість рекламних агентств у тому, що вони можуть паралельно займатися PR без фахової стратегії.

Протягом останніх 5 років кількість PR-компаній на українському ринку не змінюється і становить 100-140. Щодо рівня наданих ними послуг, то все залежить від того, наскільки компанія є сучасною і впроваджує інноваційні технології, наскільки вона розгалужена і чи є в неї відділ продажів, досліджень та аналітики, стратегічного планування, наскільки сильна копірайтерська служба, вважає Валерій Курейко, директор компанії Publicity Creating.

«Нова тенденція 2020 року – це піар-реновації. Змінюється зовнішній вигляд готелів, ресторанів, відбувається модернізація як у дизайні, так і в системах, які подають інтернет, повітря та інші технологічні рішення. Піар-компанії теж мають пройти реновацію, відповідаючи сьогоднішньому стану на ринку», - наголосив Курейко.

Він також звернув увагу, що з появою соціальних медіа значно зросла роль «першої особи», коли керівники підприємств постять домашніх улюбленців, свої хобі й розваги у вільний від роботи час. Відповідно, постав новий напрямок PR-консультацій, порад і тренінгів для цілих рад директорів, як поводитися з різними ЗМІ і в соціальних мережах.

Компанія Publicity Creating присутня на ринку PR-комунікацій України 22 роки, її клієнтами є понад 700 компаній у різних сферах бізнесу, недержавних, культурних і громадських організацій.