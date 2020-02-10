В аеропорту "Бориспіль" стверджують, що не мають боргу зі сплати податків

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" стверджують, що не мають заборгованості зі сплати податків до державного бюджету, і в 2019 році підприємство фактично сплатило на користь держави 2049 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті аеропорту у зв’язку із повідомленням Офісу Генерального прокурора 7 лютого щодо "забезпечення відшкодування до державного бюджету більше 263 млн грн податку" аеропортом "Бориспіль".

"Перш за все, державне підприємство МА «Бориспіль» не має та не мало заборгованості зі сплати податків та зборів за результатами 2019 року. Аеропорт є одним із найбільших платників податків серед усіх державних підприємств, зокрема, інфраструктурних. Відсутність заборгованостей підтверджується як регулярними актами звірок з податковою службою України, так і листами Офісу великих платників податків ДПС, до яких належить аеропорт "Бориспіль", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що спірний норматив відрахування виникав щодо нарахування у 2019 році дивідендів (частини чистого прибутку/доходу).

"Водночас, станом на 10 лютого 2020 року «Бориспіль» не має заборгованості зі сплати дивідендів", - запевняють в аеропорту.

Крім того, нагадують, що норматив щодо сплати 90% дивідендів був встановлений після затвердження Кабінетом міністрів України фінансового плану підприємства на 2019 рік. Фінансовим планом підприємства був передбачений норматив відрахування дивідендів на рівні 40%. Водночас, після врегулювання неузгодженостей аеропортом «Бориспіль» у 2019 році було в повному обсязі забезпечено виконання Постанови Кабінету міністрів України щодо сплати на користь держави 90%.

"Таким чином, у 2019 році замість запланованих та затвердженим Кабінетом міністрів України фінансовим планом виплат на користь держави в сумі 876 млн грн, підприємство фактично сплатило на користь держави 2049 млн грн", - зауважують в аеропорті.

За даними пресслужби, через вилучення у аеропорту 90% дивідендів, плани щодо реалізації більшості інфраструктурних проектів призупинено або строк реалізації їх продовжено до трьох з половиною років замість року.

"Таким чином, жодних зобов’язань зі сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів на користь держави аеропорт не має. Водночас, ми вкотре акцентуємо увагу на необхідності перегляду норми відрахування дивідендів для аеропорту «Бориспіль» для можливості подальшого успішного інфраструктурного розвитку", - резюмують в аеропорті.

Як повідомлялося, 7 лютого в Офісі Генерального прокурора заявили, що Офіс забезпечив відшкодування до державного бюджету більше 263 млн грн податку Державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

За версією слідства, службові особи ДП «МА «Бориспіль», в порушення Постанови Кабінету міністрів України, застосували неправильний норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу), розрахувавши його за відсотковою ставкою 40%, а не 90%, як передбачено вищевказаною Постановою.

Досудове розслідування здійснює управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України за процесуального керівництва прокурорів управління нагляду за додержанням законів Державною фіскальною службою України Офісу Генерального прокурора.