НБУ планує оптимізувати порядок виплати зарплатні

Національний банк має намір оптимізувати порядок переказу коштів роботодавцем на виплату заробітної плати працівникам, що пов’язано із запровадженням в Україні IBAN.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Тепер клієнт банку (роботодавець) отримав змогу формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам підприємства (організації, установи) із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, у тому числі на рахунок, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором", - йдеться в повідомленні.

Відповідні зміни містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", що пропонується для громадського обговорення. Це дасть можливість працюючим громадянам реалізувати право самостійно відкривати рахунок у будь-якому банку для отримання заробітної плати або винагороди за виконану роботу.

"Громадянин, а не роботодавець, має сам обирати банк, що обслуговуватиме його рахунок. Таке право передбачене законодавством про оплату праці, і ми хочемо, щоб це право дійсно реалізовувалося. Адже це стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширенню спектру банківських послуг", - зазначив заступник голови Національного банку Сергій Холод.

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Проєктом уносяться інші зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, пов’язані зі змінами в законодавстві, зокрема Кодексі України з процедур банкрутства, Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 10 березня 2020 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.