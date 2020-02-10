З Інгулецького ГЗК стягнули майже 84 мільйони податків

З ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» стягнули 83 мільйони 826 тисяч гривень податків.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“Офіс Генерального прокурора забезпечив сплату 83 млн 826 тис грн податків ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, службові особи вказаного товариства в період з січня 2013 по грудень 2015 року шляхом документального відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємством з ознаками «фіктивності» ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків) триває.