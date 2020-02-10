Гончарук: Якщо ринок землі запрацює - розвіються міфи, якими лякають суспільство

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що коли в Україні запрацює ринок землі, то всі міфи, якими лякають суспільство, - розвіються.

Про це Гончарук розповів в інтерв’ю УП.

"Є велика кількість популістичних сил, які намагаються налякати суспільство (щодо запуску ринку землі - ред.) і таким чином стримати за рахунок страху, навіювання якихось там міфів, стримати Україну від цього дуже важливого, дуже правильного кроку. А коли ми його зробимо, якщо ми його зробимо... якщо парламент таки ухвалить відповідний закон, він вступить в законну силу, Президент його підпише, то суспільство дуже швидко побачить, що всі ті міфи, якими його лякали, вони не справдилися", - сказав Гончарук.

Гончарук зауважив, що наразі українці в такій ситуації, коли нібито мають землю як власність, але розпорядитися нею не можуть: "І це робить тебе біднішим. Це робить тебе менш вільним".

Глава уряду наголосив, що українцям потрібно позбуватися "пострадянських, замішаних на страху, комплексів", обмежень, страхів, тому що сучасний світ любить сміливих і готовий сприймати і прийняти Україну як частину цивілізованого світу: "Але для цього нам потрібно, на мою особисту думку, також бути готовими стати частиною цього цивілізованого світу".

Крім того, Гончарук зауважив, що для того, щоб в Україну зайшли інвестиції, інвестори повинні розуміти логіку, в якій тут відбуваються економічні та правові відносини.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. На знак протесту народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуну та президію парламенту.

За перший день розгляду поправок до законопроєкту парламентарії встигли розглянути 184 поправки з більш ніж 4000. За другий депутати розглянули 216 поправок до земельного законопроєкту.

7 лютого голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Архамія спрогнозував, що Рада зможе вийти на рішення щодо ухвалення закону про ринок землі 16-17 квітня.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який зокрема передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.