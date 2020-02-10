У НБУ розповіли, на що найбільше скаржаться українці

Торік до Національного банку України надійшло майже 17 тис. звернень громадян зі скаргами на роботу банків, близько третини з них стосуються відносин у сфері кредитів.

Про це повідомляє НБУ.

"У 2019 році до Національного банку надійшло майже 17 тис. звернень громадян. Це на 25% більше, ніж роком раніше... Більшість звернень, які опрацював новий підрозділ, стосуються відносин споживачів фінансових послуг та банків за кредитними договорами (33%), роботи платіжних систем та розрахунків (25%), обслуговування в банках (10%), відносин із небанківськими установами (7%)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 67% звернень містили ознаки порушень прав споживачів. Серед них: оманлива реклама депозитів, різні відсоткові ставки у договорі та під час фактичного розрахунку, збільшення кредитного ліміту для погашення попереднього боргу, самовільне списання коштів із зарплати чи інших нарахувань у рахунок погашення боргу, продовження депозиту без погодження зі споживачем тощо.

Читайте також: НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків

Загалом НБУ отримав звернення щодо 53 банків.

Як повідомлялося, протягом 2018 року до Національного банку надійшло 13,3 тис. звернень громадян.