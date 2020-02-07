Милованов розповів про запобіжники для перевірки коштів на купівлю землі

Міністр економіки Тимофій Милованов розповів про запобіжники для перевірки походження коштів на купівлю землі.

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

"По-перше, регулятор в Україні вже є — Держгеокадастр. Він був корумпований, ми його зараз вичистили", - сказав міністр.

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Він наголосив, що сама ідея полягає в децентралізації.

"Один із законопроєктів — якраз про децентралізацію, про те, що громади будуть вирішувати, як врядувати своєю землею", - повідомив Милованов.

Стосовно джерела грошей, за його словами, в законопроєкті, є запобіжники.

"Перший запобіжник — треба платити лише безготівкою. Це означає, що можна прослідкувати джерело грошей. Або людина показує, яким чином вона заробила, або компанія, або вона бере в борг, кредит, то автоматично вмикається фінансовий моніторинг і перевіряє всіх пов'язаних осіб, щоб не було незаконного збагачення або невідомого джерела грошей", - підсумував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 6 лютого, Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуну та президію.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який зокрема передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.