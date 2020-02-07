Милованов розповів про запобіжники для перевірки коштів на купівлю землі

Милованов розповів про запобіжники для перевірки коштів на купівлю землі

Укрінформ
Міністр економіки Тимофій Милованов розповів про запобіжники для перевірки походження коштів на купівлю землі.

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

"По-перше, регулятор в Україні вже є — Держгеокадастр. Він був корумпований, ми його зараз вичистили", - сказав міністр.

Читайте також: Милованов повідомив про запуск аграрного реєстру у шести областях

Він наголосив, що сама ідея полягає в децентралізації.

"Один із законопроєктів — якраз про децентралізацію, про те, що громади будуть вирішувати, як врядувати своєю землею", - повідомив Милованов.

Читайте також: Рада розглянула 184 "земельні" поправки, продовжить у пʼятницю

Стосовно джерела грошей, за його словами, в законопроєкті, є запобіжники.

"Перший запобіжник — треба платити лише безготівкою. Це означає, що можна прослідкувати джерело грошей. Або людина показує, яким чином вона заробила, або компанія, або вона бере в борг, кредит, то автоматично вмикається фінансовий моніторинг і перевіряє всіх пов'язаних осіб, щоб не було незаконного збагачення або невідомого джерела грошей", - підсумував міністр.

Читайте також: Земельна реформа в Україні має принести переваги насамперед малим фермерам — ЄС

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 6 лютого, Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуну та президію.

Читайте також: Під Радою та Офісом Президента - мітинги проти земельної реформи

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який зокрема передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-