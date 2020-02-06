Фінансовий ефект від діяльності Ради бізнес-омбудсмена сягнув 18 мільярдів

Із початку діяльності Ради бізнес-омбудсмена (РБО) фінансовий ефект від її роботи оцінюється у 17,9 млрд грн.

Про повідомляється на сайті Ради бізнес-омбудсмена.

"У 4 кварталі 2019 року РБО отримала 412 скарг від бізнесу… Установа допомогла компаніям повернути 347 млн грн, а загальний фінансовий ефект з 2015 року склав 17,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Рада допомогла підприємцям припинити десятки випадків порушень з боку державних органів, отримати ліцензії та дозволи, а також закрити безпідставні кримінальні справи. Переважна більшість (96%) заявників відповіли, що залишилися задоволеними роботою РБО.

За 4 квартал 2019 року близько 62% отриманих радою скарг стосувалися податкових питань, проти попереднього кварталу, кількість скарг цього найбільшого блоку зменшилась. Підприємці менше скаржилися на податкові перевірки, податкові кримінальні справи та анулювання реєстрації платника ПДВ. Єдиний предмет, з якого зросла кількість скарг – блокування податкових накладних. Багато компаній скаржилися на внесення їх до списку ризикових платників податків без конкретних пояснень з боку держорганів.

Стосовно дій правоохоронців спостерігалися різні тенденції звернень, в залежності від органу. Порівняно з попереднім кварталом, бізнес більше скаржився на процедурні зловживання та бездіяльність Національної поліції. Також до РБО частіше зверталися з приводу кримінальних справ, порушених Службою безпеки України. Натомість, компанії подали менше скарг щодо процесуальних зловживань та порушених кримінальних справ з боку органів прокуратури.

Переважна більшість (84%) заявників РБО – українські компанії. Найчастіше зверталися за допомогою оптовики (27%), виробники (16%), фізичні особи-підприємці (10%). Понад третина звернень (39%) надійшла з Києва.

Як повідомлялося, Раду бізнес-омбудсмена в Україні було створено у грудні 2014 року згідно з Меморандумом про взаєморозуміння щодо підтримки української антикорупційної ініціативи, який був укладений між Кабінетом міністрів України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торговельною палатою в Україні, Європейською бізнес асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України та Українським союзом промисловців і підприємців. Однією з ключових цілей Ради бізнес-омбудсмена є забезпечення ефективної та системної комунікації бізнесу з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також державними підприємствами. Бізнес-омбудсмен розробляє рекомендації державним органам та застосовує свій авторитет, аби рекомендації було втілено вчасно та повною мірою. Він також має право передати справу до Антикорупційного бюро та привернути увагу Президента чи Прем'єр-міністра до розгляду справи.

Із жовтня 2019 року посаду бізнес-омбудсмена України обіймає Марчін Свєнчицький.