Уряд Гончарука залучив найкращих консультантів для реформ в Укрзалізниці - експерт

Уряд під керівництвом Олексія Гончарука ухвалив правильне рішення, залучивши до інтеграції Укрзалізниці у європейську інфраструктуру німецького оператора Deutsche Bahn.

Таку думку висловив політичний експерт Тарас Семенюк, коментуючи в ефірі “24 каналу” підписання меморандуму між Укрзалізницею і Deutsche Bahn.

“Якщо мова йде про інтеграцію Укрзалізниці у європейську систему, то кращих консультантів ніж Deutsche Bahn годі й шукати”, - сказав Семенюк.

На його переконання, процес інтеграції української інфраструктури у європейську систему потребує значних зусиль, але це є необхідним кроком для вітчизняної промисловості.

“Очевидно, що євроінтеграційні процеси потребують великих масштабів. Не тільки у законодавстві, не тільки у квотах на експорт, але також інтегрувати нашу інфраструктуру. Інфраструктура є локомотивом для всієї промисловості”, - зазначив експерт.

На думку Семенюка, якщо в Україні запрацює якісна інфраструктура, яка відповідатиме європейським стандартам, це забезпечить надійний торговельний зв'язок з Європейським Союзом.

“Якщо ми хочемо увійти у Європейський Союз, ми маємо взагалі змінювати ширину нашої колії. Це надважливе завдання. Я думаю, що Deutsche Bahn будуть хорошими консультантами”, - додав Семенюк.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 січня у Давосі (Швейцарія) під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і німецькою компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця". У середу, 5 лютого, меморандум про співробітництво між Укрзалізницею та Deutsche Bahn був підписаний.

Згідно з цим документом, Deutsche Bahn буде надавати УЗ підтримку в управлінні у сферах вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг і технічного обслуговування. Укрзалізниця залишається у власності держави.

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тис. людей з 80 країн.