У Херсоні домовляються про врегулювання конфлікту на заводі карданних валів

Працівникам ТОВ «Машинобудівна комплектація», які проводили акції протесту через те, що їх не пускали на робочі місця на заводі карданних валів, виплатять наступного тижня заборговану заробітну платню, також узгоджуються умови відновлення виробництва.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан.

«Сьогодні на першому засіданні робочої групи з питань реалізації державних гарантій у сфері праці трудового колективу ТОВ «Машинобудівна комплектація» вирішили, що оплата по заборгованості заробітної плати працівникам за грудень місяць буде виплачена наступного тижня у повному обсязі», - повідомив заступник голови ОДА.

Він зазначив, що повернення робочого колективу ТОВ «Машинобудівна комплектація» до виробництва буде здійснене після узгодження деяких деталей щодо договору оренди, які сьогодні сформовані сторонами. Результат очікують 7 лютого о 10 годині.

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Як повідомляв Укрінформ, слідче управління обласної поліції встановлює законність продажу майнового комплексу Херсонського заводу карданних валів. Початкова вартість цілісного майнового комплексу, що належав ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" та був виставлений на продаж у зв’язку з банкрутством підприємства, становила майже 614,5 мільйона гривень. Але восени 2019 року це майно було куплене одним із херсонських товариств з обмеженою відповідальністю всього за 11,8 мільйона гривень.

4 лютого працівники ТОВ «Машинобудівна комплектація» перекривали центральний проспект Херсона - люди протестували, оскільки нові власники заводу їх не пускали на робочі місця. Раніше повідомляли, що між ТОВ «Машинобудівна комплектація» і заводом карданних валів був укладений договір оренди до 1 серпня 2020 року.

Нині за рішенням суду на майно заводу карданних валів накладено арешт, поліція заявила, що буде проведена інвентаризація - перевірять, чи не зникло щось з обладнання за час, поки працівників ТОВ «Машинобудівна комплектація» не пускали на роботу.

5 лютого працівники підприємства під час зустрічі з головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим та начальником ГУ Нацполіції в області Олександром Прокудіним підтримали рішення про створення робочої групи, що має сформувати «дорожню карту» для вирішення проблемних питань, зокрема, виплати заробітної плати за грудень.