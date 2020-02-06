Гончарук прогнозує скорочення рівня відмов у реєстрації земельних ділянок до 4%

Гончарук прогнозує скорочення рівня відмов у реєстрації земельних ділянок до 4%

Укрінформ
Завдяки роботі безкоштовної функції перевірки обмінних XML-файлів, необхідних для реєстрації земельних ділянок, рівень відмов у реєстрації скоротиться до 4%.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Тelegram.

“Ліквідували корупційну складову в реєстрації земельних ділянок! Запрацювала безкоштовна функція перевірки обмінних XML-файлів, необхідних для реєстрації земельних ділянок. Рівень відмов у реєстрації скоротиться до 4%”, - написав Гончарук.

За його словами, обмінний XML-файл – це електронний документ, на основі якого вносяться відомості в систему Державного земельного кадастру. Він формується та підписується електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника.

Відтепер, пояснив Прем’єр-міністр, якщо людина подає документи для реєстрації земельної ділянки, її файл може бути автоматично перевірений програмою, і вона отримає зворотний зв’язок із переліком помилок, яких припустилися. Раніше люди могли місяцями не отримувати відповіді, а в разі зворотного зв’язку їм не повідомлялося про те, яку саме помилку в файлі вони допустили.

“Крім того, при подачі електронної заяви на державну реєстрацію земельної ділянки передбачена можливість зробити посилання на протокол перевірки обмінного файлу. Також є можливість за QR-кодом перевірити валідність файлу”, - додав глава уряду.

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Гончарук вважає, що це ще один крок до прозорої роботи Держгеокадастру та усунення корупційних ризиків. Разом із відкритими на початку року координатами, що дали змогу ліквідувати тіньовий ринок з річним оборотом 250 млн грн, - відмови в реєстрації земельної ділянки за вигаданими причинами підуть у минуле, розраховує він.

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