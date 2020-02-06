Гончарук прогнозує скорочення рівня відмов у реєстрації земельних ділянок до 4%

Завдяки роботі безкоштовної функції перевірки обмінних XML-файлів, необхідних для реєстрації земельних ділянок, рівень відмов у реєстрації скоротиться до 4%.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Тelegram.

“Ліквідували корупційну складову в реєстрації земельних ділянок! Запрацювала безкоштовна функція перевірки обмінних XML-файлів, необхідних для реєстрації земельних ділянок. Рівень відмов у реєстрації скоротиться до 4%”, - написав Гончарук.

За його словами, обмінний XML-файл – це електронний документ, на основі якого вносяться відомості в систему Державного земельного кадастру. Він формується та підписується електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника.

Відтепер, пояснив Прем’єр-міністр, якщо людина подає документи для реєстрації земельної ділянки, її файл може бути автоматично перевірений програмою, і вона отримає зворотний зв’язок із переліком помилок, яких припустилися. Раніше люди могли місяцями не отримувати відповіді, а в разі зворотного зв’язку їм не повідомлялося про те, яку саме помилку в файлі вони допустили.

“Крім того, при подачі електронної заяви на державну реєстрацію земельної ділянки передбачена можливість зробити посилання на протокол перевірки обмінного файлу. Також є можливість за QR-кодом перевірити валідність файлу”, - додав глава уряду.

Гончарук вважає, що це ще один крок до прозорої роботи Держгеокадастру та усунення корупційних ризиків. Разом із відкритими на початку року координатами, що дали змогу ліквідувати тіньовий ринок з річним оборотом 250 млн грн, - відмови в реєстрації земельної ділянки за вигаданими причинами підуть у минуле, розраховує він.