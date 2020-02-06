У Фонді держмайна впевнені, що приватизацію Центренерго невдовзі розблокують

Фонд державного майна впевнений, що суд найближчим часом розблокує процес приватизації ПАТ "Центренерго".

Про це в Укрінформі під час презентації програми сталих інвестицій 2020 року та детального плану приватизації сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

"Я підписав новий наказ про залучення радників; там (у компанії, що оскаржує приватизацію Центренерго, - ред.) одразу було подано позов до суду, однак, ми його точно виграємо і розблокуємо чергову спробу зупинення приватизації", - сказав Сенниченко.

Він зауважив, що в Центренерго було змінено склад наглядової ради і запущено аудит.

Як повідомлялось, Фонд державного майна України розпочав процедуру відбору радників з приватизації для Центренерго 21 січня 2020 року. 31 січня стало відомо, що компанія "Укрдонінвест" Віталія Кропачова домоглася повторного забезпечення позову до Фонду державного майна у справі про приватизацію ПАТ "Центренерго".

Конкурс із продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго", призначений на 13 грудня 2018 року, був скасований. За інформацією тодішнього глави ФДМУ Віталія Трубарова, учасники конкурсу, а це ТОВ "Укрдонінвест" та Виробниче унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", не були допущені до участі в конкурсі, оскільки подана ними документація не відповідала вимогам законодавства.

У газеті Фонду державного майна України "Відомості приватизації" 15 січня 2020 року оприлюднено перелік об’єктів великої приватизації на 2020 рік, серед яких - Одеський припортовий завод і Центренерго.