Рада залишила в силі норми щодо протидії виведенню прибутку з-під оподаткування

Верховна Рада відхилила проєкт постанови №1210-П “Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проєкту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”.

Ухвалення цього рішення підтримали 84 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ухвалені в цьому законі поправки до Податкового кодексу передбачають норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS з протидії ухиленню від сплати податків, а також підвищення низки рентних ставок.

Законом удосконалено процедуру оскарження рішень контролюючих органів шляхом створення постійного дорадчого органу при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а саме Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків, до повноважень якої належатиме розгляд скарг на рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику у передбачених Податковим кодексом випадках.

Таким чином, Україна має змогу покращити імідж у міжнародних відносинах, вдосконалити процедури адміністрування податків та зборів, отримати додаткові надходження до державного та місцевого бюджетів.

Як повідомлялося, раніше бізнес-спільнота розкритикувала законопроєкт — бізнес турбують високі штрафи, розширення бази оподаткування рентою і зміни щодо акцизів.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №1210 із поправками до Податкового кодексу щодо протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування.