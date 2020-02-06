Нафта дорожчає на тлі позитивних новин в боротьбі з коронавірусом

Ціни на нафту знову ростуть завдяки повідомленням про можливі успіхи в боротьбі зі спалахом коронавірусу в Китаї.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Ціни на нафту в четвер зростають, другий день поспіль, на тлі оптимізму інвесторів у зв'язку з непідтвердженими повідомленнями про можливі успіхи в боротьбі зі спалахом коронавірусу в Китаї, що вказує на потенційне відновлення попиту з боку найбільшого в світі імпортера нафти", - йдеться в повідомленні.

Ф'ючерси на Brent зросли на 2,2% до $ 56,51 за барель, подорожчавши на 2,4% на попередній сесії, в той час як на WTI - на 2,7% до $ 52,13 за барель, показавши зростання на 2,3% в середу.

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Запаси нафти в США зросли на 3,4 мільйона барелів за тиждень, що завершився 31 січня, і становили 431,7 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA).