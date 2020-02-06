АЕС України минулої доби виробили майже 254 мільйони кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 5 лютого 2020 року, вироблено 253,74 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 5 лютого, станціями вироблено 253,74 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

6 лютого на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №3 Запорізької АЕС 49-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №6 Запорізької АЕС 46-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №1 Рівненської АЕС 31-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 439-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 065 МВт, РАЕС – 2 425 МВт, ЮУАЕС – 3 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.