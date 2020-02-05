На виставку Fruit logistica у Берлін приїхали майже 30 українських компаній

Майже 30 українських компаній беруть участь у профільній виставці Fruit logistica 2020, яка проходить у Берліні 5-7 лютого.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Переважна більшість компаній - виробників та експортерів плодово-овочевої продукції представлена на консолідованому стенді в 2 проєктах – "ягідному" (10 виробників ягід з усієї України) та "південному" (представлений 12 компаніями з 6 регіонів).

Такий консолідований стенд присутній на виставці в Берліні вже третій рік поспіль та організується за сприяння ITC в Україні (International Trade Center) спільно з агентством ООН і СОТ.

International Trade Center зараз реалізує 2 проєкти в Україні, обидва вони підтримуються ЄС. Донорами є посольство Швеції та Представництво ЄС в Україні. В рамках проєктів центр допомагає підприємствам, які займаються вирощуванням або переробкою овочів, фруктів і ягід, вийти на зовнішні ринки. В рамках виставки організовує зустрічі для компаній з партнерами з ЄС.

Кілька компаній мають окремі стенди.

Берлінська виставка вже стала найбільшою міжнародною подією для індустрії свіжих фруктів. Свою продукцію на ній представляють 3300 експонентів із 93 країн.

Майже 30 українських компаній беруть участь у виставці Fruit logistica у Берліні / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

У зв’язку зі спалахом коронавірусу в Китаї від участі у виставці відмовилися понад 50% китайських компаній.

Організатори очікують, що з 5 по 7 лютого 2020 року виставку відвідають понад 78 тис. фахівців та трейдерів з-понад 130 країн.