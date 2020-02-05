В Офісі Президента обговорили проблеми хімічної промисловості

Хімічна промисловість зазвичай надавала 8-9% ВВП, але останнім часом вона переживає кризу та спад виробництва через низку негативних факторів.

Про це йшлося під час робочої зустрічі радника Президента з питань економіки Олега Устенка з представниками вітчизняної хімічної промисловості та заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарасом Качкою, повідомляє пресслужба ОП.

Хімічну галузь представляли керівники більшості хімічних підприємств України, представники профільних організацій та експерти галузі.

«Хімічна промисловість традиційно давала 8-9% ВВП нашої країни. Однак останнім часом вона переживає кризу та спад виробництва через низку негативних факторів. Серед них – конкурентна війна за український ринок з боку іноземного бізнесу», – підкреслив Устенко.

Зазначається, що однією з головних тем дискусії стала проблема неконтрольованого імпорту мінеральних добрив з низки держав.

За даними учасників зустрічі, наразі це ключовий чинник, що негативно впливає на роботу українських хімічних підприємств та веде до залежності українського АПК від іноземних мінеральних добрив.

Учасники зустрічі наголосили на важливості спеціальних розслідувань щодо імпорту мінеральних добрив в Україну незалежно від країни виробництва, які наразі проводить Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

Водночас, як розповіли в ОП, сторони дійшли згоди, що вітчизняна хімічна промисловість має бути одним з пріоритетів державної політики, особливо враховуючи той факт, що в Україні очікується ухвалення законопроєкту про обіг земель, а сільське господарство нашої країни, за експертними розрахунками, вже у найближчі п’ять років потребуватиме у півтора-два рази більше мінеральних добрив, ніж сьогодні.

За словами українських хіміків, вітчизняні підприємства здатні задовольнити попит на більшість видів мінеральних добрив та суттєво знизити ризики імпортозалежності економіки.

«Враховуючи те, що Україна має одну з найпотужніших виробничих баз у Східній Європі, українська хімічна галузь та вітчизняний АПК мають стати партнерами та за безпосередньої участі держави працювати над зміцненням продовольчої безпеки України», – сказав Устенко.

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У свою чергу представники хімічних підприємств заявили про готовність перетворити галузь на один з основних драйверів залучення інвестицій, створення нових робочих місць та зростання заробітних плат і закликали державу стати партнером у досягненні амбітних цілей.