В Україні кількість активних підприємств збільшилась на 4,5%

Станом на 1 листопада 2019 року в Україні налічувалося 697 282 активних підприємств, що на 4,5% більше, ніж на аналогічну дату 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Із 697 282 тис. активних підприємств станом на 1 листопада 2019 року у сільському, лісовому та рибному господарстві працювало 51 537 суб’єктів (на 0,4% більше, ніж на 1 листопада 2018 року); у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 1 661 (на 17,1% більше); у переробній промисловості – 39 365 (на 5,1% більше); у будівництві – 32 934 (на 7,9% більше); у сферах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту транспортних засобів – 102 776 (на 8,5% більше); транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 17 957 (на 8,6% більше); інформації та телекомунікацій – 16 323 (на 9,0% більше); фінансової та страхової діяльності – 4 387 (на 1,5% більше); операцій з нерухомим майном – 40 797 суб’єктів (на 8,1% більше).

Серед регіонів України найбільше активних підприємств станом на 1 листопада 2019 року працювало у Дніпропетровській (52 418; на 5,6% більше, ніж на 1 листопада 2018 року), Львівській (42 958; на 6,0% більше) та Одеській (42 945; на 3,3% більше) областях; найменше – у Чернівецькій (11 040; на 2,6% більше), Сумській (13 833; на 2,7% більше) та Чернігівській (14 032; на 2,3% більше) областях.

У Києві на вказану дату активно працювало 132 735 підприємств (на 8,6% більше, ніж на 1 листопада 2018 року).

Як повідомлялося, згідно із даними Держстату, на 1 листопада 2018 року в Україні налічувалося 666 986 активних підприємств, що на 4,1% більше, ніж на аналогічну дату 2017 року.