На видобуток вуглеводнів претендують 5 компаній - Мінекоенерго

На участь у конкурсі на укладення угод про розподіл продукції (УРП), яка буде видобуватися на Грунівській, Ічнянській та Охтирській нафтогазових ділянках, претендують п'ять компаній.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля за результатами засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання УРП.

"П’ять компаній подали заявки на участь у конкурсі на укладання угод про розподіл вуглеводнів, які будуть видобуватися на ділянках Грунівська, Ічнянська та Охтирська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало відомо за результатами розкриття конвертів із заявками на участь у конкурсі, яке відбулося 4 лютого, у ході засідання Міжвідомчої комісії.

Зокрема, на видобуток вуглеводнів за УРП на ділянці Охтирська претендують три компанії: ТОВ «Нафтогазенергія»; АТ «Укргазвидобування» спільно з Верміліон Юкрейн Експлорейшен ВV (Vermilion Ukraine Exploration B V) та EP UKRAINE В.V. (Schiphol, Нідерланди).

На роботу на ділянці Ічнянська претендує одна компанія - ЙОРК ЕНЕРДЖИ (Ю-КЕЙ) ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД.

На ділянку Грунівська отримано заявки від двох компаній: АТ «Укргазвидобування» спільно з Верміліон Юкрейн Експлорейшен ВV (Vermilion Ukraine Exploration B V) та EP UKRAINE В.V. (Schiphol, Нідерланди).

У міністерстві нагадали, що конкурс проводиться згідно з постановами Кабінету міністрів України від 8.12.2018 №№1178, 1181, 1185 (зі змінами, внесеними постановами Кабінету міністрів від 23.10.2019 №№ 899, 900, 901) про проведення конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів.

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Як повідомлялось, Кабінет міністрів України продовжив конкурс на укладення угод про розподіл продукції (УРП) на Грунівській, Ічнянській і Охтирській нафтогазових ділянках до 4 лютого 2020 року, замінивши тримісячний термін на шестимісячний.