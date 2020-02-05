На видобуток вуглеводнів претендують 5 компаній - Мінекоенерго
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля за результатами засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання УРП.
"П’ять компаній подали заявки на участь у конкурсі на укладання угод про розподіл вуглеводнів, які будуть видобуватися на ділянках Грунівська, Ічнянська та Охтирська", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це стало відомо за результатами розкриття конвертів із заявками на участь у конкурсі, яке відбулося 4 лютого, у ході засідання Міжвідомчої комісії.
Зокрема, на видобуток вуглеводнів за УРП на ділянці Охтирська претендують три компанії: ТОВ «Нафтогазенергія»; АТ «Укргазвидобування» спільно з Верміліон Юкрейн Експлорейшен ВV (Vermilion Ukraine Exploration B V) та EP UKRAINE В.V. (Schiphol, Нідерланди).
На роботу на ділянці Ічнянська претендує одна компанія - ЙОРК ЕНЕРДЖИ (Ю-КЕЙ) ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД.
На ділянку Грунівська отримано заявки від двох компаній: АТ «Укргазвидобування» спільно з Верміліон Юкрейн Експлорейшен ВV (Vermilion Ukraine Exploration B V) та EP UKRAINE В.V. (Schiphol, Нідерланди).
У міністерстві нагадали, що конкурс проводиться згідно з постановами Кабінету міністрів України від 8.12.2018 №№1178, 1181, 1185 (зі змінами, внесеними постановами Кабінету міністрів від 23.10.2019 №№ 899, 900, 901) про проведення конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів.
Як повідомлялось, Кабінет міністрів України продовжив конкурс на укладення угод про розподіл продукції (УРП) на Грунівській, Ічнянській і Охтирській нафтогазових ділянках до 4 лютого 2020 року, замінивши тримісячний термін на шестимісячний.