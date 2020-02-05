Голова Держлісагентства звільнив керівника Закарпатського лісгоспу

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький підписав наказ про звільнення начальника Закарпатського облуправління лісового та мисливського господарства Валерія Мурги.

Про це Заблоцький повідомив у Facebook.

"Продовжуємо очищення лісової галузі. Цього разу підписав наказ про звільнення керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Мурги Валерія Івановича", - поінформував Заблоцький.

Він також зазначив, що після завершення аудиту лісгоспів області будуть прийматися відповідні кадрові рішення.