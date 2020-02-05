Укртрансгаз звернувся до РНБО через арешт усіх рахунків та активів підприємства

Оператор газових сховищ АТ "Укртрансгаз" звернувся до Ради національної безпеки та оборони через арешт усіх рахунків та активів підприємства.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укртрансгаз звернувся до РНБО з приводу арештів всіх рахунків та активів підприємства. Це унеможливлює роботу компанії та ставить під загрозу безпечне функціонування газотранспортної системи. Арешти всіх рахунків підприємства, його рухомого та нерухомого майна ставлять під загрозу забезпечення надійного функціонування підземних газосховищ в розпал опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявляють, що наразі найбільш масштабною є вимога 2 336 млн грн на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест». Укртрансгаз розцінює судове рішення, за яким відкрито виконавче провадження, як неправомірне.

Як повідомлялось, 15 січня 2020 року приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва було відкрито провадження щодо стягнення коштів з Укртрансгазу на користь ТОВ «Фінансова Компанія «Фін – Інвест». Було накладено арешт на все майно Укртрансгазу та кошти на рахунках.

Кошти на рахунках були заблоковані на виконання судового рішення, винесеного Арбітражним судом м. Києва в липні 2007 року.

Підприємство звернулося до суду із апеляційними скаргами на ухвалу суду про зміну способу виконання рішення арбітражного судом м. Києва від 2007 року, зміну сторони виконавчого провадження та із позовом про визнання недійсним договору відступлення права вимоги, укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» та ПрАТ «Укренергозбут».

21 січня 2020 року Укртрансгаз звернувся із заявою до Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України з проханням не допустити заволодіння 2,3 млрд грн коштів підприємства компаніями ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» та ПрАТ «Укренергозбут».

30 січня 2020 року стало відомо, що після накладення арешту приватним виконавцем на рахунки та майно Укртрансгазу з рахунків підприємства списано вже 50,3 млн грн. Укртрансгаз звернувся з листом до Міністерства юстиції України з вимогами оскаржити неправомірні дії приватного виконавця.

З 1 січня 2020 року Укртрансгаз виконує функцію Оператора газових сховищ та налагоджує необхідну технічну взаємодію з юридично відокремленим ТОВ «Оператор ГТС України» для надійного та безперебійного транспортування природного газу споживачам.